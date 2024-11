Scoppia un incendio che fonde la tubatura della cucina, Annalisa muore a 50 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo incidente domestico ad Agordo, in provincia di Belluno. Annalisa Zasso, insegnante di 50 anni, è morta in queste ore all’ospedale Borgo Trento di Verona a causa delle gravi ustioni riportate in un incendio scoppiato nella sua cucina mentre preparava la cena. Stando alle prime ricostruzioni, ad andare in fiamme una tubatura dell’acqua. A dare l’allarme sono stati vicini della donna, che si accorti di una copiosa perdita. Intervenuti i vigili del fuoco, hanno purtroppo trovato la 50enne in gravissime condizioni sul pavimento della cucina. Annalisa ha lottato per due giorni, ma le ferite riportate erano troppo gravi. La maestra viveva da sola e forse a scatenare l’incendio è stato il tentativo di accendere una sigaretta ai fornelli.