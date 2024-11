San Sperate in lutto, muore una mamma di 47 anni: addio a Viviana Mossa, un intero paese la piange commosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

San Sperate in lutto, muore una mamma di 47 anni: addio a Viviana Mossa. Dipendente comunale, lavorava nell’area dei servizi sociali, il cordoglio del Comune: “Dimenticarti sarà impossibile”. Un male incurabile l’ha portata via in pochi mesi, oggi la triste la notizia che ha fatto piombare il paese nel dolore. Nota, conosciuta per la sua gentilezza e con un sorriso che mai negava, a nessuno. Lavorava in uno di quei settori dove l’empatia non deve mai mancare e di certo Viviana Mossa non era da meno. Anzi. “Ci sono dei momenti in cui le parole non si trovano. Si prova così tanto dolore che ogni cosa viene soffocata, risulta difficile persino pensare.

La nostra Viviana ha lasciato questa terra troppo giovane, lascia l’adorata bambina, l’amato Giandomenico, parenti e amici” ha espresso il Comune guidato da Fabrizio Madeddu.

“In un momento come questo, dove non è possibile comprendere, l’unica cosa che possiamo fare è stringerci intorno a tutti loro, ricordare l’esempio positivo che Viviana ci ha lasciato quando era in vita. Viviana più che colleghi aveva, anche al lavoro, amiche e amici, si è sempre fatta apprezzare per la dedizione svolta nel suo lavoro tenendo buoni rapporti con tutti, utenti e amministratori.

Forse è per questo la sua scomparsa ha toccato tutti noi nei sentimenti più profondi.

Sindaco, Consiglio Comunale e tutti i colleghi del Comune di San Sperate esprimono alla famiglia e alle persone a lei vicine le più sentite condoglianze”.

Una collega ma soprattutto una amica, di tutti. Il funerale verrà celebrato domani pomeriggio. Gli eventi in programma per oggi sono stati annullati.