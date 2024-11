Fiamme nella notte in un fienile di Arborea, muoiono 20 vitellini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Venti vitellini sono morti in un incendio scoppiato in un fienile ad Arborea durante la notte. Il rogo, probabilmente causato da un problema con i pannelli fotovoltaici, è divampato intorno alle 2.15. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Oristano con un’autobotte e l’autoscala. Per oltre cinque ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. I vitellini sono morti a causa delle esalazioni del fumo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.