Altri 86 migranti clandestini sono sbarcati fra ieri pomeriggio e questa mattina nel sud Sardegna, grazie anche alle condizioni molto favorevoli del mare. Il primo gruppo di nove persone è arrivato lungo le spiagge di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Altri 8 sono stati bloccati mentre si allontanavano dalla zona di Maladroxia nel Comune di Sant’Antioco. Le motovedette del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza hanno poi intercettato altri barchini, trasferendo nel porto di Sant’Antioco e Cagliari 57 migranti. Poco fa sempre la guardia di finanza ha intercettato un’altra imbarcazione con a bordo 12 persone al largo delle coste della Sardegna e anche queste saranno sbarcate a Sant’Antioco. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove la situazione inizia inevitabilmente a farsi critica.