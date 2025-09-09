Nell’isola dove ai tempi d’oro è nato internet con il primo provider gratuito, il tempo digitale sembra ora fermarsi: in Sardegna poco più del 60% delle famiglie e solo il 36% delle piccole e medie imprese ha accesso alla banda ultra larga. Lo rileva l’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha analizzato il Rapporto Agcom di marzo 2025 sulla diffusione della rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). Secondo l’indagine, l’isola si colloca al quint’ultimo posto nella classifica nazionale per copertura domestica e al quart’ultimo per quella delle attività produttive. Tra le imprese già raggiunte dalla fibra, il 18% naviga comunque con velocità inferiore a 30 Mbit/s, soglia minima considerata adeguata. A livello nazionale, solo 7 regioni su 20 offrono una rete capillare, mentre nelle altre oltre la metà delle aziende non dispone di connessioni superiori a 30 Mbit/s. In Sardegna la situazione appare disomogenea: Cagliari è tra le province italiane più coperte (87,5% delle famiglie), mentre Oristano si ferma al 43,8%, il Sud Sardegna al 49,5% e Nuoro al 56,3%. Sassari e Gallura si collocano nella media con il 60,1%.

“La banda larga è una opportunità di crescita economica, sociale e culturale per i sardi e per le imprese – afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – ma l’operazione di estensione non è ancora conclusa e nel frattempo sono emerse nuove esigenze che richiedono interventi urgenti”. Meloni avverte che la mancanza di connessioni veloci penalizza la competitività delle Pmi, ostacolando digitalizzazione, automazione e utilizzo di strumenti come cloud, intelligenza artificiale e big data. Inoltre, aggiunge, molte aziende rischiano di non poter sfruttare appieno fondi europei e incentivi governativi. Confartigianato sollecita quindi il completamento delle infrastrutture e l’attivazione della fibra per scuole, ospedali, pubblica amministrazione e microimprese, sottolineando che da questa sfida dipenderà lo sviluppo economico e sociale della Sardegna nei prossimi decenni.