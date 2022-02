Tredicenne ruba lo scooter al padre e si schianta: gravissimo in ospedale

Ha rubato lo scooter di suo padre e, mentre sfrecciava per le strade di Sassari, è rimasto coinvolto in un incidente con altre due auto. Protagonista un 13enne sassarese che, nel pomeriggio, voleva farsi un giro per la città. Fortunatamente indossava il casco, ha riportato una serie di fratture anche piuttosto gravi ma era cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi è messo sotto sequestro i mezzi coinvolti. Il ragazzino è ricoverato in gravi condizioni al Santissima Annunziata.