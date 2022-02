“I sardi puzzano, sono bassi e parlano in modo incomprensibile”: è social bufera su Paperissima

Nei social è rivolta. E c’è chi chiama i sardi alla ribellione con atti concreti: “Cancelliamo col telecomando ogni traccia di questa cloaca televisiva”, scrive un utente su Facebook, intendendo per cloaca Canale 5 e sottolineando come ci sia altro anziché il cervello nella testa degli autori del programma. Ma questo è solo uno dei post, con un profluvio di commenti che gridano allo scandalo e alla vergogna: per tutto il giorno, è stato uno degli argomenti in assoluto più gettonati sui social. Galeotta fu la scena di pessimo gusto andata in onda ieri sera a Paperissima, che peraltro non faceva neanche ridere. Una improbabile allevatrice dell’Alto Adige è andata in scena col Gabibbo a parlare di malghe e formaggi. In scena è poi entrato tale Urgu, che impersonava un pastore sardo e su cui si è scatenata la pseudo ironia del pupazzone rosso frutto della mente di Antonio Ricci, che ha infilato un insulto dietro l’altro, ridendosela alla grande: prima ha detto che i sardi sono bassi, poi che parlano in modo incomprensibile e, infine, che puzzano, tanto da essere sollevati quando questo Urgu è uscito di scena e i due hanno di nuovo potuto respirare aria pulita. “Si lava una volta ogni lustro”, ovvero ogni 5 anni, ha detto divertito il Gabibbo. Da quel momento, un diluvio di proteste e commenti indignati.