Scontro tra un’auto e una minicar sulla Ss 125, un ferito estratto dalla lamiere

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 7:30 sull’Orientale Sarda, la statale 125, all’altezza del Km 17:700, per un’incidente: per cause ancora da accertare si è verificato uno scontro tra un’auto e una minicar che da una strada laterale si è immessa nella statale. Il conducente è rimasto ferito, è stato estratto dalle lamiere e affidato agli operatori del servizio di emergenza del 118.