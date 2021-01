Scontro tra due auto a Quartucciu, ubriaco uno dei conducenti: due feriti in ospedale

Incidente stradale ieri sera a Quartucciu, nella ex ss 125, all’angolo con il viale dell’Autonomia Regionale Sarda.

L’impatto è avvenuto tra una Toyota Rav 4 condotta dal proprietario, S.N., 31enne di Maracalagonis, e con a bordo una donna, P.C., 27enne sempre di Maracalagonis ed una Fiat Panda condotta dal proprietario, P.M., 62enne di Quartucciu.

A seguito dell’evento P.C. e P.M. sono stati trasportati, in codice giallo, rispettivamente presso il pronto soccorso del policlinico di Monserrato e dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, per accertamenti, tutti non in pericolo di vita.