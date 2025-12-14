Grave scontro tra un’auto e una moto questa mattina attorno alle 7 e 30 sulla Ss 195 a Sarroch.

La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale dei Vigili del fuoco di Cagliari che congiuntamente al personale medico sanitario ha provveduto a soccorrere il motociclista sbalzato sul veicolo, dopo averlo stabilizzato, in sicurezza è stato affidato al personale sanitario che dopo le prime cure sul posto, ha disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Nel fuoristrada si registrano tre occupanti e un cane da caccia, tutti illesi.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.