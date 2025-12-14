Grande entusiasmo per la prima edizione del “Rally Citta’di Cagliari”, l’evento organizzato dall’Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team.

Dopo lo “shakedown”, che si è tenuto in mattinata tra le 9.30 e le 12.30 e le verifiche tecniche effettuate presso il parco assistenza, allestito nel quartiere fieristico, si è svolto lo “Start” presso la Piazza dei Centomila alle 14.30, con al via 62 autovetture moderne e sette “Storiche”. Sul palco il Presidente dell’ Aci Antonello Fiori, il Presidente della New Turbomark Rally Team Claudio Zagami, il Direttore di gara Alessandro Battaglia e l’assessore allo sviluppo economico e settori produttivi del Comune di Cagliari, Carlo Serra.

A seguire, intorno alle 15.30, si è svolta la PS1, prova speciale di apertura, “Dolianova-San Nicolò Gerrei”, seguitissima dal pubblico durante tutto il percorso previsto dagli organizzatori: una gara altamente impegnativa che ha messo a dura prova l’abilità dei piloti iscritti alla competizione.

In serata, attorno alle 19.00, si è tenuta la “Super prova speciale ACI Cagliari” a Monte Urpinu, dal grande fascino, tra l’altro, anche per il suo svolgimento in notturna, caratterizzata dalla numerosa presenza di pubblico con tribune “soldout” che si è rivelata altamente spettacolare.

Alle spalle dei primi, si sono assicurati la seconda posizione Valentino Ledda e Claudio Mele, su Skoda Fabia Rs, seguiti poi da Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro su Skoda Fabia. Al quarto posto Riccardo Di Iuorio e Gino Abatecola, su Skoda Fabia, mentre la quinta posizione è appannaggio di Maurizio Diomedi e Giuseppe Pirisinu su Skoda Fabia Rs.

Fra le storiche, dopo le due prove speciali, guidano la classifica Marco Casalloni e Giovanni Maria Figoni, su Peugeot 205, seconda posizione per Marc e Stephanie Laboisse su Porsche 911 e terzo posto Pietro Ruiu con Arminio Alicicco su Alfa Romeo 33.

Si è registrato un grande afflusso in città da parte di persone provenienti dall’intera isola ma altresì da numerosi turisti giunti da varie regioni italiane.

Il primo Rally città di Cagliari sta confermando le attese della vigilia, dimostrandosi un evento dedicato non solo agli appassionati del motorismo sportivo ma anche a chi finora non ha mai seguito le gare del settore.

La manifestazione proseguirà anche nella giornata odierna, con la “Sinnai-Tasonis” (PS3 alle ore 8:59 e la PS5 alle 12:57) e la “Gigi Olivari” (PS4 alle 10:02 e la PS6 alle 14:00), con l’arrivo infine nella Piazza dei Centomila a partire dalle ore 15.10.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione, con il patrocinio del Comune di Cagliari e dei Comuni di Quartu Sant’Elena, Sinnai, Dolianova, Maracalagonis, San Nicolò Gerrei, Quartucciu nonchè dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.