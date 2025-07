E’ accaduto poco prima delle 12, lungo la Strada Provinciale 90, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto, una Opel Corsa e una Ford Focus, in un violento impatto frontale.

A bordo della Opel Corsa viaggiavano un uomo di 70 anni, e la figlia 20enne. Nell’altra vettura, una Ford Focus, si trovava una donna di 63 anni. In seguito allo scontro, entrambi i veicoli sono usciti fuori dalla sede stradale.

I tre occupanti sono rimasti feriti, con particolare preoccupazione per le condizioni dell’uomo più anziano, che tuttavia non risulta essere in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati in codice giallo dal personale del 118 presso i pronto soccorso degli ospedali Sirai di Carbonia e Monserrato.

Sono in corso i rilievi e tutti gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dell’esatta dinamica e delle cause del sinistro da parte dei militari del Radiomobile della Compagnia di Iglesias e della Stazione Carabinieri di Domusnovas.