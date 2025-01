Nuovo tamponamento questo pomeriggio sulla statale 131 Dcn, in direzione Nuoro/Abbasanta. Da quanto si apprende, l’incidente ha coinvolto diverse auto e, fortunamente, le persone ferite non sono in gravi condizioni. Attualmente si trovano tutte al pronto soccorso di Nuoro.

Suo posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i Vigili del fuoco e la strada è strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.