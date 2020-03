Scontro fatale a Siliqua, muore un 36enne di Decimomannu: in gravi condizioni un ragazzo di 25 anni

Roberto Melis, nato nel 1983, residente a Decimomannu. È lui la vittima del terribile schianto avvenuto sulla Ss 130 all’altezza di Siliqua. Il trentaseienne (avrebbe compiuto 37 anni il mese prossimo) era al volante della Fiat Punto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Reanult. A causa dell’impatto, l’utilitaria sarebbe andata a sbattere contro un guard rail. L’impatto non ha lasciato scampo a Melis, all’arrivo dei soccorsi il suo cuore aveva già cessato di battere. Miracolosamente illeso il guidatore dell’altra vettura mentre sono molto gravi le condizioni del passeggero della Fiat Punto, un ragazzo di circa venticinque anni, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu.

