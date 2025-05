È indagato per omicidio stradale il conducente del pullman che ieri, con a bordo 30 bambini, ieri ha tamponato un tir sulla Pedemontana. Nell’impatto è morta una maestra, Domenica Russo, 41 anni, rimasta schiacciata tra le lamiere del pullman. Il 60enne di Somma Lombardo è ricoverato in terapia intensiva a Varese.

Nessuna conseguenza fortunatamente per i bimbi: solo due di loro sono stati soccorsi con lievi ferite e trasportati in ospedale in codice giallo.