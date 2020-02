Incidente al confine tra Quartucciu e Selargius. Una moto e un’auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate all’altezza di via Gallus. Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto ferito fortunatamente non in modo grave. Elevati, stando alle primissime informazioni arrivate, i danni alla macchina e allo scooter. Il traffico è andato in tilt per oltre mezz’ora.