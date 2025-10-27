Non c’è giustificazione che tenga e solo per questo l’intera CLASSE POLITICA e la DIRIGENZA TECNICA andrebbero “SQUALIFICATE”,se fosse possibile farlo da parte di un Organo di Controllo Superiore, Venire per credere : queste allegate sono due foto che ho fatto oggi

con il mio cellulare. Una riguarda una piccola-grande voragine che da oltre un mese si è aperta al centro strada di Via Caprera, dove passano anche i mezzi pesanti della De Vitzia, proprio a ridosso dell’ ISOLA ECOLOGICA dove dovrebbe sostare il mezzo per il conferimento dei

rifiuti da parte degli esercenti e dei ristoratori del Corso. Ci sono i cartelli di divieto di sosta messi dalla ditta che deve eseguire i lavori stradali,porta la data di installazione dalle ore 15.00 del 12 settembre 2025 ma dell’inizio lavori ” manco l’ombra”. Mentre la crepa e la voragine si sta allargando e approfondendo.

La seconda riguarda il tratto del Corso Vittorio Emanuele che, iniziando dalla stessa Via Caprera, documenta un particolare dello stato di ” abbandono”

totale nel quale da anni sono costretti a vivere e a sopportare ( è proprio il termine giusto …. sopportare !!! ) lo stato di pericolo dei residenti e di chi opera in vari servizi pubblici a partire da ” PORTICO PALABANDA” fino a Viale Merello e la Chiesa dell’Annunziata per il dissesto dei marciapiedi e della strada.

Chi sono i responsabili di questo stato di cose ? Hanno nomi e cognomi, sono amministratori, dirigenti, appaltatori delle manutenzioni e compari.

Se fossero vissuti ai tempi di “Palabanda” !!! Ne avrebbero visto delle belle !!! Non dico altro : vogliamo tornare alla ribellione dei cittadini vessati da intollerabili ingiustizie. Basta vedere la segnaletica orizzontale, tra lo stop di chi esce dal portico e gli attraversamenti pedonali ormai quasi scomparsi che mettono a rischio le persone, specie quelle disabili e sofferenti.

Avranno il ” coraggio” , se non il buon senso di intervenire !!!

Marcello Roberto Marchi