Scomparso dalla Rsa di Capoterra, Salvatore Lai avvistato in piazza Yenne a Cagliari

Novità a quasi due giorni di distanza dalla scomparsa di Salvatore Lai, il 54enne uscito dalla Gersia di Capoterra e mai più ritornato. Dopo i vari appelli pubblicati anche da Casteddu Online è arrivata una segnalazione importante. A diramarla è Gianfranco Piscitelli dell’associazione Penelope onlus, da sempre in prima fila nelle ricerche delle persone scomparsa in Sardegna: “Ho ricevuto una segnalazione che avrebbe visto verso le ore 19 Salvatore al supermercato Crai di piazza Yenne a Cagliari. Era evidentemente confuso, contando spiccioli, saltava la fila per pagare una Coca Cola. La signora ha visto il post solo quando è tornata a casa e lo ha riconosciuto con alta percentuale di certezza”. Le ricerche vanno quindi avanti e si concentrano nella zona di piazza Yenne.

Salvatore Lai è alto circa 170 centimetri, pesa 76 chili, ha i capelli corti brizzolati, occhiali da vista. Al momento dell’allontanamento vestiva un giubbino tuta con scritta bianca evidente NY e non aveva con sé nessun effetto personale e nemmeno il cellulare. Ha bisogno di farmaci che dovrebbe assumere regolarmente. Ha certamente bisogno di aiuto e potrebbe aver cercato di raggiungere il suo precedente domicilio in viale della Resistenza a Cagliari. In caso di avvistamento o notizie della sua scomparsa avvertire immediatamente le forze dell’ordine (112-113-117 e 118) e la Prefettura di Cagliari facendo riferimento alla denuncia di scomparsa presentata ieri alla stazione dei carabinieri di Capoterra. Avvertire subito anche Penelope Sardegna nella persona del presidente Gianfranco Piscitelli al numero +393886311738, operativo h 24″.