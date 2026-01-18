Cagliari, al Poetto si teme una mareggiata da record: svuotate tutte le cabine degli stabilimenti balneari in spiaggia. Ecco cosa sta accadendo al Poetto a poche ore dall’allerta rossa: le cabine sul mare sono state tutte aperte e svuotate degli effetti personali degli iscritti, quelli che frequentano la spiaggia anche d’inverno. Una decisione giusta e precauzionale, visto che si prevedono fortissimi venti di burrasca nelle ultime 48 ore. La spiaggia è stata di fatto magicamente “liberata”, almeno per pochi giorni. Resta da vedere quale sarà l’effetto della possibile mareggiata: il sindaco Zedda ha chiesto ai cittadini di evitare di passare per il litorale, quindi è quasi certa la serrata dei chioschi e dei ristoranti del Poetto.