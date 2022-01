Esce in bici e scompare, allarme per Antonangelo Lecca: “Può essere arrivato anche a Cagliari”

Sos per la scomparsa di un servo pastore di 55 anni. Antonangelo Lecca è sparito nel nulla dal primo gennaio da una casa di campagna di Barrali. L’uomo, alto 175 centimetri, capelli brizzolati, ha preso la sua bici ed è sparito. I parenti, due giorni fa, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Il fratello Pierluigi è molto preoccupato: “Nell’ultimo periodo viveva solo, non lavorava ma in passato è stato servo pastore. Ha due cagnolini dai quali non si separa mai, eppure lunga lasciati nell’abitazione. Nessuno sa dove sia, è un tipo abitudinario e ogni giorno faceva la capatina al bar del paese. Gli amici non sanno nulla”.

“Potrebbe essere ovunque, anche a Cagliari, è capitato che arrivasse sin lì. Il suo cellulare è spento, chiunque lo veda chiami il 112 o il +393475157858”.