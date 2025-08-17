“Non riesco a capire come sia possibile che la distanza dalla battigia sia praticamente inesistente e, con sommo stupore, anche quest’anno la spiaggia libera è sempre più limitata”. A denunciare la situazione allo Scoglio di Peppino è Nicola Speziga, che documenta con una foto ciò che avviene nella celebre spiaggia di Castiadas. Torna così alla ribalta il tema delle spiagge libere, sempre più sacrificate a favore degli stabilimenti balneari a pagamento. Lo spazio a disposizione di chi desidera trascorrere una giornata al mare senza affrontare spese elevate si riduce anno dopo anno, alimentando polemiche e malumori dei residenti.