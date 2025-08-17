La spensieratezza dei 20 anni è una vacanza con gli amici a Malta. Doveva essere uno splendido weekend di Ferragosto per Maichol Di Nunzio, 21enne di Primavalle, vicino Roma.

Il giovane si trovava a Triq Sant Andrija a Pembroke, a nord di La Valletta, quando ha affittato una moto, come spesso accade, per girare la città. La notte di prima di Ferragosto, come informano i media locali, il drammatico schianto. Stando ad una prima ricostruzione, Maichol sarebbe finito contro le barriere di cemento a bordo strada. Inutile la corsa in ospedale a Malta, il 21enne è deceduto poco dopo. A dare notizia della morte nelle scorse ore la polizia maltese, che sta indagando sull’accaduto.

È stata intanto aperta anche una raccolta fondi per riportare Maichol in Italia.