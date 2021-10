Sciopero generale domani a Cagliari: in piazza anche le Partite Iva

Sono tanti i gruppi di lavoratori, del settore pubblico e privato, di tutti i comparti, che parteciperanno domani a Cagliari, allo sciopero generale indetto dalla FISI, Federazione italiana Sindacati Intercategoriali, e tra questi il Movimento Partite Iva.

L’appuntamento è previsto alle ore 9.30 in piazza del Carmine sotto il Palazzo del Rappresentante territoriale del Governo, al quale il movimento ha presentato un’istanza per essere ricevuto in attesa poi di andare a Villa Devoto dal Presidente Solinas, al quale spiegano “abbiamo chiesto formale incontro, per illustrare le nostre ragioni, e in particolare le difficoltà dei lavoratori che si trovano in un clima vessatorio e coercitivo”.

Per il Movimento Partite Iva “in questo momento in cui contagi sono al minimo storico, il cosiddetto “certificato verde” (green pass) deve essere eliminato, perché ritenuto un sopruso, una misura discriminatoria, argomenti, questi, molto sentiti dai cittadini italiani che stanno generando evidenti tensioni tra i lavoratori stessi e rovinando i rapporti interpersonali”.