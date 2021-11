Brutto incidente sulla Ss 131, verso Sassari, in serata. Un’auto dei carabinieri, impegnata in un turno di controllo, è finita fuori strada dopo, stando alla foto pubblicata dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, essere stata colpita da un’altra auto, finendo contro il guard rail. “Una strada, la Ss 131, che richiede la massima prudenza nella precorrenza”, commenta Pais. “Esprimo vicinanza all’arma dei carabinieri per l’incidente. Fortunatamente, mi riferiscono, senza gravi conseguenze alle persone. Grazie e riconoscenza, mai sufficienti, alle nostre Forze dell’ordine quotidianamente impegnate a garantire la nostra sicurezza, spesso mettendo a repentaglio la loro. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco e ai soccorsi intervenuti immediatamente, per la sicurezza delle persone coinvolte e di quelle, come me, in transito”.