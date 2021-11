Ci ha lasciato la nostra amata e indimenticabile Mamma

GIOVANNA CONCAS

vedova Patricelli

Lo annunciano con dolore le figlie Patrizia con Tonio e Rossana con Antonio.

Si ringrazia la cara Rita per l’affetto e le cure prestate in questi anni alla nostra mamma. I funerali si terranno sabato 13 novembre alle ore 10,30 presso la Parrocchia di San Paolo in piazza Giovanni XXIII in Cagliari.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350

Piazza Giovanni XXIII 65 Cagliari