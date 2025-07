Si chiamava Giacomo Talana il giovane uomo morto questa mattina all’alba in un incidente stradale avvenuto a Capoterra. Siliqua in lutto: annullati tutti i festeggiamenti in programma per questi giorni.

Si è schiantato contro la nuova rotatoria di Macchiareddu all’alba, per lui purtroppo non c’è stato niente da fare. Il suo paese è in lutto.

“L’Amministrazione Comunale esprime il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del nostro giovane concittadino Giacomo Talana.

In un momento di così grande dolore per la famiglia, gli amici e l’intera comunità, ci uniamo con rispetto e vicinanza al lutto che colpisce tutti noi.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo, si ritiene doverosa la sospensione dei festeggiamenti e manifestazioni previste in questi giorni auspicando una condivisione sentita e responsabile di questo triste momento”.