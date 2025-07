È stato riaperto al traffico viale Merello a Cagliari, nel tratto compreso tra Piazza d’Armi e via Is Maglias, dopo la conclusione degli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature.

I lavori, previsti da un’ordinanza dirigenziale, hanno interessato un’importante area della viabilità cittadina e si sono resi necessari per garantire la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, oltre che per la salvaguardia del patrimonio arboreo urbano.

Con il completamento delle operazioni, la circolazione è tornata regolare lungo tutta l’arteria, restituendo piena funzionalità a uno snodo fondamentale per la mobilità nel capoluogo.