Schianto con 3 feriti gravissimi sul litorale di Quartu, all’origine del pauroso incidente un’invasione di corsia

Il terribile schianto avvenuto poco dopo l’alba in via Leonardo da Vinci a Quartu, tra tre auto, è stato originato da un’invasione di corsia. A compierla, per cause ancora da accertare, un giovane neopatentato. Ha perso il controllo del volante e a quel punto l’automobile, una Mini Cooper, ha fatto diverse rotazioni, prima di andare a sbattere contro altre due automobili che stavano arrivando dalla direzione opposta. È questa la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia Locale di Quartu, coordinati dal maggiore Antonello Angioni. Il bilancio dello schianto è molto pesante: c’è un ventunenne che sta lottando tra la vita e la morte al Policlinico di Monserrato, nel reparto di Rianimazione. Gli altri due feriti, anche loro gravi, sono stati trasportati uno a Monserrato e l’altro al Brotzu. Intanto, contrariamente a quanto era emerso in un primo momento, nessuno dei feriti è stato sbalzato dall’auto: in seguito a nuovi accertamenti, è infatti stato appurato che tutti e tre sono stati estratti dalle lamiere dai Vigli del Fuoco, intervenuti pochi minuti prima dell’arrivo delle ambulanze del 118.

Quando sono arrivati gli agenti della polizia Locale, i tre feriti erano già stati trasportati negli ospedali a sirene spiegate.