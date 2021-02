Schianto a Flumini, nella solita via dell’Autonomia: tre bambini ricoverati in gravi condizioni, insieme a due adulti, tutti arrivati in codice rosso negli ospedali. L’incidente è avvenuto ieri a tarda sera, uno scontro tra una Punto e una Classe A guidata da una ragazza nella strada più pericolosa del litorale quartese. I bimbi, tutti di età inferiore agli otto anni, sono stati trasportati d’urgenza in pronto soccorso a bordo delle ambulanze del 118. Per fortuna stando alle prime indicazioni dei medici nessuno dei cinque feriti rischia la morte. (foto archivio Flumini)