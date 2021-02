Sbanda sulla Ss 554, la moto si infila sotto il guardrail: 29enne di Quartu all’ospedale

Incidente in tarda serata sulla Ss 554 all’altezza del chilometro 1,200, in direzione della Ss 195. Una Honda Transalp guidata da un cagliaritano di 29 anni residente a Quartu, mentre stava affrontando una curva subito dopo la Motorizzazione Civile, per cause ancora sconosciute ed in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto, finendo al bordo della carreggiata e cadendo per terra dopo aver sbandato per diversi metri.

La moto si è incastrata sotto il guardrail. Il centauro è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato in codice giallo al Brotzu. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.