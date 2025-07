Sanluri Stato, sarà lutto cittadino per Alessandro Sagheddu, 10 anni, scomparso ieri dopo una lunga malattia. Il dolore del sindaco Urpi: “Non ci sino parole, è una sofferenza immane per la nostra comunità”. È andato via il piccolo che ha sempre lottato come un grandissimo guerriero: tutti gli volevano bene, dai suoi compagni di classe agli amici conosciuti tra le corsie degli ospedali come il supereroe Batman, Salvatore Monni, che per il compleanno, nemmeno 4 mesi fa, gli aveva regalato la sorpresa più bella, ossia la presenza con maschera e mantello che caratterizza i supereroi.

Il destino però è stato crudele e ha portato via il piccolo angelo: “È una tragedia, un bambino tanto amato da tutti e sarà lutto cittadino il giorno del funerale. Tutta Sanluri si stringe alla sua famiglia” esprime il sindaco Alberto Urpi.

L’ultimo saluto al piccolo sarà venerdì 18 nella parrocchia del Sacro Cuore.