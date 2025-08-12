Attimi di apprensione nel pomeriggio a Cala Sa Figu, nel territorio di Muravera, dove un ragazzo spagnolo di 15 anni è stato punto al volto da una tracina, un pesce noto per il suo veleno particolarmente doloroso.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 di Villasimius con un infermiere a bordo, che ha subito valutato le condizioni del giovane e prestato le prime cure. Vista la gravità della situazione e l’intenso dolore accusato dal ragazzo, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il ragazzo, con il volto fortemente gonfio a causa del veleno, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Muravera, dove ha ricevuto ulteriori cure. Le sue condizioni, pur dolorose, non sarebbero gravi.