Scartano all’ultimo il pacco da 300mila euro ad “Affari Tuoi”, Mariassunta e Gio tornano in Sardegna a mani vuote

Da Maracalagonis ad “Affari Tuoi” su Rai 1, Mariassunta e la figlia Gio protagoniste indiscusse della serata: a un passo dal pacco più ambito, quello da 300mila euro, hanno perso tutto, anche con la chance della regione fortunata. Ancora la Sardegna in gioco nel programma televisivo che ogni sera cattura l’attenzione, in media, di otto milioni di spettatori. Lei casalinga, la figlia cassiera in un chiosco del Poetto, hanno conservato sino alla fine il pacco più ricco, quello contenente 300mila euro. Si gioca con la fortuna, con le sensazioni, ovviamente è solo una casualità ma, a volte, sono giuste ed è un peccato non seguirle: il marito di Mariassunta, infatti, aveva consigliato alla moglie e alla figlia di scegliere il numero 3. Tentata sino all’ultimo, ha optato però il 7. Pacco perdente, però.

Anche la regione scelta, il Lazio, non ha portato fortuna alle due donne che hanno raccolto, comunque, tanti applausi e complimenti da parte di tutti.