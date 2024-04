Piero Comandini a Radio Casteddu: “Poca suspense a Cagliari per la scelta di Massimo Zedda candidato sindaco”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le tessere del puzzle ormai ci sono quasi tutte. Con l’insediamento della Giunta Todde e l’elezione a presidente del Consiglio regionale del segretario sardo del Pd, Piero Comandini, Massimo Zedda ha la strada spianata verso la candidatura unitaria del centrosinistra a sindaco di Cagliari. A due mesi esatti dal voto lo fa capire, fresco di votazione, lo stesso Comandini: “Lasciamo poca suspance su Zedda, domani ci sarà la riunione prevista del tavolo cittadino e provinciale e sarà fatto il nome. E anche noi dovremo correre”, politicamente parlando, “per trovare la figura migliore anche a Monserrato, Sinnai e Alghero”. Ma nessuna obiezione su un possibile “Zedda ter”. Allo stato attuale, quindi, l’ex primo cittadino se la deve vedere con Alessandra Zedda, sostenuta da tutto il centrodestra tranne il Psd’Az, e Giuseppe Farris, a capo di una lista totalmente civica. Le prossime settimane, politicamente parlando, saranno di fuoco per tutti e tre i candidati sindaco. Mentre potrebbe uscire, nei prossimi giorni, un quarto nome, fatto da alcune associazioni dei quartieri storici. Ma i tempi, allo stato attuale, sembrano essere già abbastanza stretti.

Per il resto, Comandini ha promesso un cambio di passo in Regione: “Porteremo le istituzioni fuori dai palazzi per ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini, troppo spesso la cattiva politica li fa allontanare. Spiegheremo cosa faremo e miglioreremo la trasparenza”. Sugli assessori regionali, soprattutto sulla scelta del nome del titolare della Sanità, l’oncologo romano Armando Bartolazzi, molto gradito ai 5 Stelle e Conte, Comandi è netto: “Viene qui per portare anche l’esperienza che ha avuto come sottosegretario e sarà utile al sistema sanitario regionale. Non faremo nessuna controriforma della sanità ma risolveremo i casi dei tempi lunghi per gli accessi ai pronto soccorso, per mettere meglio a disposizione i medici e per investire sulla telemedicina, garantendo una sanità più efficiente per tutti i sardi. Siamo contrari a costruire nuovi ospedali in Sardegna, bisogna razionalizzare medici e strumenti in quelli già esistenti”.