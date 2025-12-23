Una storia che commuove e che sembra la trama di una favola, ma è accaduta davvero, a Mugnano di Napoli. Alessio, un bimbo di soli 11 anni, si era allontanato da caso per vendere vecchi libri di scuola e disegni davanti ad un negozio di giocattoli. L’obiettivo era molto semplice: compare il regalo di Natale per la sua sorellina di 3 anni visto in quel negozio.

La proprietaria ha avvertito i carabinieri, a cui Alessio- orfano di mamma – ha raccontato ciò che aveva in mente. Avrebbe raccontato ai militari che, siccome non è molto bravo a scuola, non voleva chiedere i soldi al papà.

“Un gesto nato dal senso di responsabilità e dall’amore per la famiglia, in un momento di fragilità personale segnato dalla perdita prematura della madre”, scrivono i carabinieri in una nota.

Il papà nel frattempo si era già recato in Caserma, enormemente preoccupato per il figlio. Una storia a lieto a fine anche per il gran cuore dei carabinieri, che hanno provveduto non solo a riportare Alessio a casa ma a comprare il tanto desiderato regalo, oltre che ad acquistarne uno per Alessio.

“Il vero senso del Natale”, commentano i Carabinieri.