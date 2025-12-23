Niente amministratore di sostegno ma si ad una perizia per accertare le capacità cognitive sia per quanto riguarda il lato economico che personale della vita. È questo ciò che ha stabilito il Tribunale Roma per quanto riguarda la vicenda di Vittorio Sgarbi, per il quale la figlia Evelina aveva chiesto un amministratore di sostegno.

Sarà la psicologa psicoterapeuta Lili Romeo ad effettuare la perizia. Soddisfatta la figlia Evelina: “Finalmente oggi è arrivato un primo importantissimo segnale che lascia ben sperare”.

