Scantinati allagati a Quartu, è la città più colpita dalla pioggia: vigili del fuoco in azione tra i residenti preoccupati.

Sono circa 45 gli interventi effettuati dalla mattinata nell’area metropolitana di Cagliari, con il comune di Quartu Sant’Elena tra i più colpiti.

I disagi sono dovuti alle forti precipitazioni abbattutesi nelle ultime ore. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per mitigare i danni alle abitazioni, con il prosciugamento di scantinati tramite l’ausilio di motopompe.

Si segnala inoltre il crollo di un muro nel comune di Elmas, dove una squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Registrati anche alcuni alberi pericolanti e due interventi per il cedimento di elementi strutturali.