Musei, salvato un falco della palude dai volontari della protezione civile Pan di Siliqua: purtroppo, una delle sue ali è gravemente danneggiata.

Questo pomeriggio, nelle campagne di Musei, a seguito di una segnalazione, i volontari hanno recuperato un bellissimo esemplare di falco della palude.

L’animale è stato soccorso e prontamente consegnato al veterinario Nicola Maggio per le cure del caso.

L’animale ha un’ala ferita, si spera che presto possa riprendere il volo.

Chi ha segnalato il falco in difficoltà e i volontari della Pan hanno salvato la vita all’esemplare che, senza le cure dei medici, sarebbe stato destinato a morte certa.