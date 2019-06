Sassari, va alla guardia medica con un forte dolore alla gamba: rimandato a casa muore per un aneurisma

Sassari. La notte tra il 26 e 27 maggio si era presentato alla guardia medica con un forte dolore alla gamba, ma era stato rimandato a casa dai medici di turno che lo avrebbero consigliato di farsi visitare dal medico di famiglia. L’uomo, un sassarese di 55 anni, è morto pero poco dopo a casa. La notizia è riportata dalla Nuova Sardegna. Secondo quanto si legge l’autopsia avrebbe rivelato le cause della morte in un aneurisma dell’aorta addominale. I medici della guardia medica che erano di turno sono indagati per ipotesi di omicidio colposo. Le indagini vanno avanti per capire se l’uomo si sarebbe potuto salvare con un tempestivo intervento.

(immagine simbolo di repertorio)