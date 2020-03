Sassari, tenta la fuga di notte con un’auto rubata: 22enne arrestato dalla finanza

Viola le disposizioni del decreto in materia di Covid-19: arrestato giovane sassarese in fuga con un’auto rubata.

Questa notte, nell’ambito dei controlli disposti a seguito dell’emergenza COVID-19, una pattuglia di Baschi Verdi della Compagnia di Sassari impegnata in città nel controllo del territorio ha notato un’auto che procedeva a fari spenti nel quartiere “Monte Rosello”. Insospettiti, i finanzieri hanno cercato di fermare l’auto per un controllo, anche al fine di verificare l’effettiva esigenza del mancato rispetto della prescrizione della permanenza in casa, quando il conducente è scappato a forte velocità imboccando alcune viabili contromano per poi impattare, dopo un lungo inseguimento, contro un’auto parcheggiata e continuare la fuga a piedi.

Raggiunto dai finanzieri, il giovane ha tentato ulteriormente di sottrarsi al controllo spintonando i militari che tuttavia sono riusciti ad immobilizzarlo.

Dai successivi riscontri è emerso che il ragazzo, un ventiduenne sassarese con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, si trovava alla guida di un’auto rubata e pertanto è stato arrestato in flagranza di reato per ricettazione e violenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

È previsto per questa mattina il giudizio per direttissima disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività si inserisce nel quotidiano ed incessante controllo del territorio che vede la Guardia di Finanza impegnata anche a contrasto ai reati predatori, soprattutto in virtù dell’emergenza sanitaria cui il nostro paese attualmente versa.