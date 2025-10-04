Durante un’attività investigativa condotta dalla Guardia di finanza di Sassari e dalla Tenenza di Ozieri, è stato effettuato un accesso, finalizzato alla verifica delle disposizioni in materia di lavoro nero/irregolare, presso un’azienda agricola della provincia sassarese.

Nel corso delle attività ispettive, sono stati rinvenuti, stipati in un capannone e occultati in sacchi e cartoni di confezionamento per la vendita, 276 kg di infiorescenze di Cannabis, prive di documentazione di supporto e pronte per essere immesse in consumo. A seguito delle ulteriori ispezioni e perquisizioni, in altre strutture edificate insistenti sull’area aziendale, sono stati individuati svariati macchinari (ventilatori industriali, deumidificatori e centrifughe), per l’essiccazione, la trinciatura ed il confezionamento della sostanza. In un’altra area agricola di pertinenza della medesima azienda, è stata individuata un’ulteriore piantagione, di 2.000 piante di Cannabis già messe a dimora.

All’esito delle attività condotte, si è provveduto al sequestro dello stupefacente e delle attrezzature industriali e alla denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari di una persona, titolare dell’azienda agricola.