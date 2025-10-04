Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 35enne disoccupato del posto, già noto alle Forze di Polizia, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

L’uomo, notato dai militari nei pressi della propria abitazione durante un servizio di osservazione, ha tentato di disfarsi di un involucro alla vista della pattuglia. Il rapido intervento degli operanti ha consentito di recuperare il contenitore, risultato contenere sei dosi di cocaina. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico, mentre nell’abitazione sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio e la somma contante di oltre 1.200 euro.

Nel medesimo contesto, un 53enne residente in paese, già noto ai Carabinieri e presente al momento del controllo, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di due dosi di metadone senza la prescritta documentazione sanitaria.