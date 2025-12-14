La squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta alle 19:00 circa, per un incendio sviluppatosi nel cortile di un’abitazione di via Eutropio angolo via Sempione a Monserrato, che ha coinvolto alcuni arredi e una bombola di GPL, portata all’esterno, raffreddata e messa in sicurezza.

Il tempestivo intervento della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme all’interno dello stabile.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori all’interno dell’abitazione non erano presenti persone.

Durante le operazioni, gli operatori dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcuni animali, tra cui quattro gatti un cane e alcuni pappagallini.

Sul posto è intervenuta anche un’autobotte a supporto della squadra.

Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.