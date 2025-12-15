Alle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto delle Stazioni competenti per territorio e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, hanno dato esecuzione a 21 misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di una complessa indagine su due distinti gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti, operativi in Sardegna e con proiezioni sulla penisola.

I provvedimenti riguardano 10 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, eseguiti nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Latina e Novara. L’attività investigativa, avviata nel 2019, ha consentito di documentare un articolato sistema criminale impegnato nella produzione, importazione e distribuzione di cocaina e marijuana su larga scala.

Le indagini – condotte mediante intercettazioni, pedinamenti, sequestri mirati, accertamenti patrimoniali e acquisizioni di chat tramite rogatoria internazionale ed Europol – hanno delineato due associazioni per delinquere ex art. 74 DPR 309/90, autonome ma funzionalmente interconnesse.