Sassari, l’ultimo assist di Temussi (Ats) ai no vax: “Sette euro di buono pasto a chi si vaccina domani in piazza”

“Per completare l’opera. Il tuo vaccino fa bene a tutti! “ è lo slogan scelto dall’amministrazione comunale di Sassari che aderisce all’iniziativa regionale degli Open Day vaccinali, con l’evento organizzato dal Comune e da ATS Sardegna in programma venerdì 8 ottobre, in piazza d’Italia, dalle 10 alle 23. Un’intera giornata dedicata alla prevenzione dal Covid-19, alla promozione della salute, ma anche all’insegna della conoscenza per i bambini, che si divertiranno con auto e moto elettriche in miniatura, e per gli adulti con sketch umoristici e incontri su tematiche delicate, come la guida sotto l’effetto dell’alcol, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

“Vogliamo che sia un’opportunità per indirizzare tutte quelle persone che ancora non hanno aderito all’obbligo morale di vaccinare sé stessi per tutelare gli altri». Così il sindaco Nanni Campus commenta l’evento che si terrà domani in piazza d’Italia, dalle 10 alle 23. Nel maxi-schermo in piazza d’Italia sarà infatti proiettato un video che riassume ciò che è stato fatto durante i mesi più duri del 2020.