Selargius, la scuola civica di musica raddoppia: ora anche Su Planu avrà la sua sede

Dopo il sopralluogo nei locali per mettere a punto gli ultimi dettagli arriva il via libera: il nuovo anno accademico della Scuola civica di musica partirà con una sede in più. “In accordo con il direttore abbiamo deciso di mettere a disposizione gli spazi comunali di via Metastasio affinché i residenti di Su Planu e di Is Corrias abbiano la possibilità di frequentare i corsi musicali senza dover raggiungere la sede centrale”, spiegano il sindaco Gigi Concu e l’assessora alla Cultura Roberta Relli. “Un progetto di cui abbiamo iniziato a parlare circa un anno fa e interrotto a causa della pandemia, ma che ora ci consentirà di avvicinarci ulteriormente ai due rioni che da sempre pagano dazio per la loro lontananza fisica rispetto al centro abitato”.

Tre giorni alla settimana – il lunedì, mercoledì e venerdì – per altrettanti corsi scelti in base alle richieste: chitarra, pianoforte e canto moderno, con lezioni individuali previste dalle 15 alle 20, a partire dall’ultima settimana di novembre e sino a giugno. Vanno ad aggiungersi all’offerta formativa della sede di via Milazzo, che già l’anno scorso ha visto le iscrizioni triplicate e che adesso potrà contare sui nuovi spazi dove diffondere sempre più la cultura musicale nel territorio.