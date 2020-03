Sassari, l’sos disperato di una dottoressa: “Non abbiamo mascherine, né camici, né visiere: dobbiamo visitare i pazienti, aiutateci”

A Sassari l’appello della Dottoressa Chiara M., medico di medicina generale, che diventa virale e chiede che venga divulgato: “Sono un medico di medicina generale della provincia di Sassari. Noi non abbiamo mascherine FFP2 o FFP3, non abbiamo camici monouso, non abbiamo visiere, non abbiamo più mascherine chirurgiche. Nessuno ci ha fornito DPI. Non riesco a trovarne da acquistare. Vi chiedo che se qualche azienda ha le mascherine e altro di fornircele a pagamento. NOI DOBBIAMO VISITARE I PAZIENTI. Per favore condividete.”