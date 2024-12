RADIO ZAMPETTA SARDA SI FERMA PER QUALCHE GIORNO, PER STRINGERSI AL DOLORE DELLA SCOMPARSA DI GIACOMO E MATTHIAS. Due giovanissime vite, quelle di Giacomo e Matthias spezzate e accomunate dalla stessa tragica fine. Figli della nostra comunità di Santo Stefano a Quartu, nello specifico Giacomo ti ho conosciuto da quando indossavi il grembiulino della scuola materna, all’ epoca eri un bimbo vivace con delle belle guanciotte rosse tutte da baciare. Ti ricordo nella fase della crescita, di tanto in tanto ci incrociavamo per il quartiere, ho ben impresso il tuo sguardo, dei bellissimi occhi accompagnati da un sorriso che si stavano affacciando alla vita da adulto, con tanti sogni da realizzare.

I cuori della nostra comunità piangono e si uniscono a quello di mamma Betty, papà Roberto, alla sorella Michela e alla fidanzata oltre a unirsi alla famiglia di Matthias. Una tragedia delle tante nella pratica venatoria che dovrebbe far riflettere gli organi preposti a prendere seriamente in mano dei provvedimenti atti a tutelare la vita, la vita di tutti, persone e animali. Noi di radio zampetta sarda siamo contro la pratica venatoria ma il cuore ci piange, due giovani vite sfumate con il futuro che stavano pianificando e sogni da realizzare. Ciao Giacomo e ciao Matthias mi piace immaginarvi sorridenti tra i prati verdi del Paradiso.