Incidente stradale, intorno alle 08.30 in via Budapest a Sassari.

La Sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto in via Budapest, a Sassari. Inviata sul posto la squadra operativa 1A della sede Centrale. La zona interessata dall’evento è stata messa in sicurezza. Gli occupanti del veicolo erano già stati affidati al personale del 118 per le prime cure.

Presente sul posto anche la polizia locale.