Sassari in lutto per Antonello Olivieri, 37enne, che ha perso la vita in un incidente stradale: è avvenuto ieri sera nella borgata di Caniga, lungo la statale 127 bis a Sassari. Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada, morendo sul colpo: inutili infatti tutti i tentativi per rianimare l’uomo da parte dei soccorritori del 118. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si susseguono sui social: “Notizie così ricordano quanto la vita sia fragile e quanto sia importante dare valore al tempo e alle persone intorno a noi.

Un giorno siamo al parco a scambiare due battute con i nostri figli e il giorno dopo stai li a riflettere su quanto tutto possa cambiare in un attimo.

Riposa In pace Antonello un intero quartiere e non solo piange per te” ricorda un suo amico.